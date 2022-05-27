SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER TARSUS GENÇLİK KAMPI'NDA MORAL BULDU

Bu çerçevede Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde YKS ve LGS öğrencilerine yönelik açılan kurs merkezlerinden faydalanan yaklaşık 600 öğrenci, Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen motivasyon etkinliğinde moral buldu. Kampın doğal ortamında gezinti yapan yüzlerce öğrenci, survivor parkurlarında yarışmanın heyecanını yaşadı. Parkur alanında oyunlar oynayan öğrenciler, halay çekip, dans etti. Yemek ikramı da yapılan öğrenciler, programın son bölümünde sahne alan Grup Soundrock’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi.

“Yaklaşan sınav öncesi güzel bir etkinlik oldu”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, sınav öncesi öğrencilerin moral bulmasını istediklerini belirterek, “Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırıcı etkinliklerimizi düzenledik. Tüm kurs merkezlerimizde motivasyon etkinliklerimizi tamamladık. Şimdi de bir yenisini hem LGS hem de YKS öğrencilerimize yönelik gençlik kampında gerçekleştiriyoruz. Açık havada öğrencilerimiz streslerini attı, yaklaşan sınav öncesi güzel bir etkinlik oldu” dedi.

“İlk defa geliyorum buraya, gerçekten de çok güzel bir yer”

Toroslar Turgut Türkalp Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir LGS Kurs Merkezi’nden faydalanan öğrencilerden Fatma Atilla, sınav öncesi kaygılı olduğunu ve bu etkinliklerle moral bulduğunu söyleyerek, “Son günlere çok yaklaştık. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle etkinlikler hazırladığı ve bizi böyle yerlere getirdiği için. Ben ilk defa geliyorum buraya, gerçekten de çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.