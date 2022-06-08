MERSİN’DE ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Toros Üniversitesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliği düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı.

45 Evler Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen açılışa Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahu Kaynak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını çalıştayın küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Uğurcan Akyüz yaptı. Akyüz, "Bugün Toros Üniversitesi’nin çatısı altında ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sanat Çalıştayının verimli, sosyal yönü güçlü ve keyifli bir çalıştay olmasını diliyorum. Çalıştayların, sanatın evrensel değer olarak paylaşılıp dostluklar kurulmasına önemli katkıları olduğu açıktır. Örneğin devletler aralarındaki husumetleri tatlıya bağlamak istediklerinde ilk kullandıkları alanlar ya spor ya da sanattır. Niyet iyi ise sonraki süreçte de ilişkiler gelişerek devam eder. Bu arada dünyadaki ilk resim çalıştayı kolonisinin açılışının 29 Eylül 1964’de Yugoslavya’nın Pocitelj kentinde gerçekleştirildiğini belirteyim. Bu tanıma uygun olarak Koreli Kim Yong Moon kaligrafik resim, Uğurcan Akyüz soyut expresyonist resim, Orhan Karakaplan deneysel abstrakt ve Gözde Çetinkaya deforme portreler çalışacağız. Dört gün boyunca katılımcılar tarafından farklı boyut ve yöntemlerle yapılacak resimler çalıştay sonunda halka açık bir şekilde sergilenecek. Biliyorsunuz, çalıştayımız Toros üniversitesinin çatısı altında ve Akdeniz Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek. Bize inandıkları ve destek oldukları için Üniversitemiz yönetimine ve Akdeniz Belediyesine teşekkür ederim. Yararlı ve verimli bir çalıştay olması dileğimle saygılar sunarım" dedi.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz ise 4 kişinin çalıştayda bir şeyler üretmeye çalışacağını belirterek, "Bu işi planlayan Uğurcan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımıza ve Kim Yong Moon hocamıza da teşekkür ediyoruz. Çalıştaya ben başka bir açıdan bakacağım. Bizim öğrencilerimize ilk geldiğimiz günden beri söylediğimiz şey şu. Sadece derslere girerek üniversiteli olunmuyor. Dolayısıyla bu tür şeylerin içinde yer almanız gerekiyor ki üniversite mezunuyum diyebilesiniz. Bizler de bu tür fırsatları sizlere sunmak için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda yer alan sanatçılara Ömer Arıöz ve Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Ahu Kaynak tarafından yaka kartları takıldı.

3 gün boyunca devam edecek çalıştayda sanatçılar farklı tarzlarda sanat eserlerini hazırlayacak ve sergi açılışı yapılacak.