Mersin’de dış cephe çalışması yaparken 13. katta iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi 97014 Sokak üzerindeki 14 katlı bina inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın dış cephesinde çalışan 2 işçi, iddiaya göre elektrik arızası nedeniyle iskelede mahsur kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, Mersin Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ve Afet Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçiler merdiven yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli alana indirildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan işçiler, yaşadıkları korkulu anların ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.