Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in dört bir yanında devam eden su ve altyapı yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Seçer, MESKİ’nin toplamda 17 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiğini, bu rakamın 20 milyar TL’ye ulaşacağını ifade etti.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Başkan Seçer, "Şu anda toplamda 17 milyar liralık bir yatırım içerisindeyiz. Bunun yaklaşık yarısı Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi için ayrılmış durumda. Bu proje DSİ tarafından yapılıyor, daha sonra MESKİ borcuyla birlikte devralacak ve işletmesini üstlenecek" dedi.

İlçe ilçe altyapı çalışmaları sürüyor

Kent genelinde devam eden altyapı yatırımlarını tek tek sıralayan Başkan Seçer, şu bilgileri paylaştı: "Yeşiloğacık’tan Yenice’ye kadar atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor.

Homurlu ve Kazanlı bölgelerinde 10 milyon Euro’luk kanalizasyon projesi devam ediyor. Mezitli’de 32 milyon Euro’luk içme suyu şebekesi yenileme ve altyapı çalışmaları yürütülüyor. Mut’ta kanalizasyon, Silifke Uzuncaburç’ta içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor. Tömük’te yeni bir atık su arıtma tesisinin temeli atılacak. Karaduvar ve Tarsus arıtma tesislerinde kapasite artırımı yapılacak. Yenice’ye yeni bir atık su arıtma tesisi inşa edilecek."

"83 milyon Euro’luk kredi onayı alındı"

Başkan Seçer, 83 milyon Euro’luk yeni bir yatırım paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kredi onayı alındığını ifade ederek, "Mali tablolarımız bu yatırıma uygundu. Bu kaynakla Yeşiloğacık, Silifke, Atayurt, Arkum ve Atakent bölgelerinde kanalizasyon ve arıtma tesisi projeleri gerçekleştirilecek" dedi.

"Pamukluk Barajı ile su faturaları düşecek"

Pamukluk Barajının tamamlanmasıyla birlikte Mersin halkının daha ucuz suya kavuşacağını belirten Başkan Seçer, "Şu anda Tarsus’tan elektrik enerjisiyle su taşıyoruz. Bu maliyetli bir işlem. Pamukluk Barajı devreye girdiğinde su cazibeyle merkeze akacak. Bu da su faturalarında yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Baraj projesinin DSİ tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Seçer, sadece isale hattının inşaatının başladığını, arıtma tesisi ihalesinin ise henüz yapılacağını söyledi.

"Hedef 20 milyar TL’lik yatırım"

Başkan Seçer, dönem sonuna kadar 17 milyar TL’lik yatırımın tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Yeni planlanan projelerle birlikte toplam yatırım miktarını 20 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Günler, Çamlıyayla, Limonlu ve Anamur Otluca Su Projesi gibi önemli çalışmalar da yatırım programımızda yer alıyor" şeklinde konuştu.