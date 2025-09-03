Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilime olan ilgisini artırmak amacıyla kurulan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatili boyunca düzenlediği yaz okulu programı ile 5 bin 547 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Merkez bünyesinde ayrıca kırsal mahallelerde de etkinlikler düzenlenerek 2 bin 260 öğrenciye ulaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştirdi. Yaz Okulu kapsamında düzenlenen atölyelerde öğrenciler; iklim, çevre, fen bilimleri ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler aldı. Toplam 5 bin 547 öğrencinin katılım sağladığı etkinliklerde çocuklar bilimsel deneyler yaparak hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. En çok ilgi gören atölyeler arasında ’robotik kodlama, fen bilimleri, iklim ve çevre’ yer aldı.

Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, yaz dönemi boyunca yoğun bir katılım gerçekleştiğini belirterek, "Yaz okulunu bilimsel etkinlikler ve deneylerle dolu şekilde tamamladık. 5 bin 547 öğrencimiz merkezde eğitim aldı. Onlar artık birer bilim neferi" dedi.

Bilim merkezinin sadece merkez ilçelerde değil, kırsal mahallelerde de faaliyet yürüttüğünü belirten Ezici, "Buraya ulaşamayan çocuklar için her cuma günü ‘gökyüzü hepimizin, bilim her yerde’ sloganıyla ilçelere gittik. Bu sayede 2 bin 260 öğrenciye daha ulaştık" ifadelerini kullandı.

Yaz Okuluna katılan öğrencilerden Beste Şimal Ateş, "İklim ve çevre ile ilgili bilmediğim şeyleri burada öğrendim. Yaz okulu benim için çok güzeldi, yeni arkadaşlar edindim" dedi.

Robotik Kodlama Atölyesine ilgi gösteren Serdar Ahmet Şişman ise "Küçüklüğümden beri robotik kodlamaya ilgim vardı. Burada bu ilgimi daha da geliştirdim" diye konuştu.