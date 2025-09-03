Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 8. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, sempozyumdan sergilere, şiir dinletilerinden söyleşilere kadar birçok bilimsel ve sanatsal faaliyet yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği kültürel ve bilimsel etkinliklerle vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Bu kapsamda, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Gülnar Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinliklerine destek verildi.

Etkinlikler çerçevesinde; ’Yerelden Evrensele Kültürel Miras’ başlıklı uluslararası sempozyum ve ’Kadın ve Yenilikçilik’ temalı çalıştay düzenlendi. Ayrıca farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisi, şiir dinletisi ve fotoğraf yarışması gibi sanatsal etkinlikler de vatandaşlarla buluşturuldu.

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı da etkinlik kapsamında Gülnar’a gelerek katılımcılarla buluştu. Ortaylı’nın söyleşisi, Gülnarlılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla tamamlandığını belirterek, "İlber Ortaylı hocamızın söyleşisi Gülnar için tarihi bir gündü. 7’den 70’e herkes etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Eylül ayında Aydıncık ilçemizde düzenlenecek etkinliklere de destek vereceğiz" dedi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise "Böyle faaliyetlerin ülkenin her noktasında yürütülmesi lazım. Millete faydası oluyor ve uyandırıyor. İlk kez geldiğim Gülnar’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Türkiye büyük bir memleket, bu tür etkinliklerle ilçeler tanıtılıyor" ifadelerini kullandı.