Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Durmuş, özellikle okulla ilk kez buluşacak birinci sınıf öğrencilerinin heyecanını paylaştığını belirterek şöyle konuştu:

“Yarın, minik kalplerin heyecanla attığı, gözlerin umutla parladığı bir gün olacak. Aramıza yeni katılan minik evlatlarım, okullarımız sizin gülücüklerinizle şenlenecek. Sizleri sevgi ile kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. Hoş geldiniz göz aydınlığım evlatlarım.”

Öğretmenlere de seslenen Durmuş, “Birinci sınıfları okutacak meslektaşlarım sizlere de sevgi, sabır ve başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Durmuş, mesajının sonunda tüm öğrencilere “hep birlikte güzel yarınlara” ulaşma dileğini yineledi.