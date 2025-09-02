Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Yeşilçimen Mahallesi’nde sıcak asfalt kaplama ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçimen Mahallesi’nin sokaklarında sıcak asfalt kaplama gerçekleştirdi. Çalışmalarda toplam bin 500 ton asfalt kullanılacağı bildirildi.

Mahalle sakinlerinin memnuniyetini toplayan çalışmaları, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar ve Mahalle Muhtarı Cemal Akçay ile birlikte yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ekiplerden bilgi aldı.

Şener, yaptığı açıklamada, "Fen İşleri ekiplerimiz bugün Yeşilçimen Mahallemizde yoğun bir mesai harcıyor. Uzunluğu 1 kilometreyi bulan 3 ayrı sokağa toplamda bin 500 ton sıcak asfalt dökülecek. Öncesinde yapılan tesviye ve sıkıştırma çalışmaları sayesinde asfalt çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak" dedi.

Öte yandan Fen İşleri ekiplerinin geçtiğimiz haftalarda Çankaya, Mesudiye, Nusratiye, Hamidiye, İhsaniye, Mahmudiye, Turgut Reis, Hal, Çay, Çilek, Özgürlük, Güneş, Karaduvar, Evren ve Emek mahallelerinin birçok sokağında asfalt kaplama, yama ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekiplerin ayrıca Hebilli Mahallesi’nde asfalt kaplama, Tırmıl Sanayi Sitesi’nde yama çalışması yaptığı; Nusratiye Mahallesi’ndeki Çevre 2000 Parkı ile Şevket Sümer Mahallesi’ndeki Barış Parkı’nın zeminini de karo ile yenilediği belirtildi.