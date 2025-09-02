Yörük Türkmen Vakfı Mersin İl Başkan Yardımcısı Av. Şerife Arıcı Yıldız, 8. Gülnar Bilim Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Türk kültüründe kadının yeri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Arıcı, Türk töresinde kadının erkekle eşit konumda olduğunu vurgulayarak, İslamiyet’in kabulünden sonra Emevi-Abbasi kültürünün din adı altında Türk toplum yaşamına etki ettiğini ve bu durumun kadının statüsünü gerilettiğini ifade etti.

“Hatunlar hakanlarla birlikte devleti yönetiyordu”

Arıcı, Orta Asya bozkırları ve Horasan’da yaşayan Türk toplumlarında kadınların ailede, sosyal yaşamda ve devlet yönetiminde erkeklerle eşit olduğunu belirtti. Hakanların devlet işlerinde “hatun” unvanlı eşleriyle birlikte karar aldıklarını, tarihte devletin başına geçen kadın hükümdarların da bulunduğunu örneklerle aktardı.

“Osmanlı ile birlikte kadının statüsü geriledi”

Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonraki süreçte, özellikle halifeliğin Osmanlı’ya geçmesinden sonra kadının eve kapatıldığını söyleyen Arıcı, bu dönemde kadınların toplumsal statülerini tamamen kaybettiklerini dile getirdi.

“Cumhuriyet kadın-erkek eşitliğini yeniden sağladı”

Cumhuriyet’in ilanı, Atatürk devrimleri ve Medeni Kanun ile Türk kadınının yeniden töresindeki eşit konumuna kavuştuğunu belirten Arıcı, “Yaklaşık yüz yıl sonra bazı gerici çevreler Türk kadınlarının haklarını hedef almakta. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Kültür mirasımıza, çağdaş dünyanın değerlerine ve haklarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.