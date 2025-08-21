Mersin Büyükşehir Belediyesinin geleneksel ‘Yayla Konserleri’, Erdemli’nin Tapureli Mahallesi ve Avgadı Yaylasında vatandaşları türküler ve halk oyunlarıyla buluşturdu. Yaz boyunca farklı yaylalarda sürecek konserler, kırsalda yaşayan vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yaz geleneksel olarak düzenlenen ‘Yayla Konserleri’ etkinliği, bu yıl da yaylacıların yaz akşamlarına neşe katıyor. Her gün farklı bir noktada vatandaşlarla buluşan kültür-sanat ekibinin son durağı, Erdemli’nin Tapureli Mahallesi ve Avgadı Yaylası oldu. Etkinlik, MBB Halk Oyunları Topluluğunun sahne almasıyla başladı. Renkli kostümleri ve coşkulu performanslarıyla vatandaşları eğlencenin ritmine hazırlayan topluluk, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin devamında sahneye çıkan MBB Türk Halk Müziği Topluluğu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle yayla sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, çoğu zaman yalnızca üreten, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlar olarak görülüyor. Oysa kültür ve sanata erişim, en az üretim kadar temel bir ihtiyaç. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Yayla Konserleri’ gibi etkinlikleri, bu algıyı kırarak köylerin ve yaylaların da sanatla buluşmasını sağlıyor. Sanatın şehre hapsolmadığını, köylerin meydanlarında da türkülerin yankılanabileceğini gösteren bu buluşmalar, hem kültürel hayatı zenginleştiriyor hem de kırsaldaki vatandaşların kendilerini değerli hissetmesine vesile oluyor. Yaz boyunca farklı yaylalarda devam edecek olan etkinliklerde Mersinliler türkü, dans ve eğlence dolu akşamlar yaşamaya devam edecek.

"Konserlerimiz bütün yaylalarımızda yaz boyunca devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, ’Yayla Konserleri’ etkinliğine katılan vatandaşlara Başkan Vahap Seçer’in selamlarını iletti. Uzunbağ, "Bu akşam kaliteli ve kıymetli müzisyenlerimizle bir konser izlediniz. Konserlerimiz bütün yaylalarımızda yaz boyunca devam edecek. Bugün burada birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar birçok yere şarkılar, türküler götürüyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Türk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erman Talşık, verdikleri ‘Yayla Konserleri’ne ilişkin, "Halkımızla birlikte olmak çok keyifli. Çok güzel şarkılarımız ve türkülerimiz var. Halkımızla onları paylaşıyoruz. Onların yüzündeki gülüş ve pozitif geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Yayla Konserlerinde Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar birçok yere şarkılar, türküler götürüyoruz. Bizler halkımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz ve keyif alıyoruz. Tüm halkımızı da konserlerimize bekliyoruz" diye konuştu.