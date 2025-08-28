Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında, Mersin’de “Aile Okulu ve Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Sertifika Programı” gerçekleştirildi.

Programa, Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın aile odaklı projeleri arasında yer alan Aile Okulu ve Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, velilerin aile içi iletişim, değerler eğitimi ve çocuk gelişimi gibi alanlarda bilinçlenmesini hedefliyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer velilere, sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun temeli olan aileye verilen önemin vurgulanması açısından büyük bir anlam taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, velilerin aile içindeki rollerini güçlendirmelerine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.