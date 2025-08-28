Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde köy imamı camide namaz kıldırdığı sırada evi çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç ilçesine bağlı Üçyol köyünde imam Ömer Yerik (28) öğle namazı vakti saat 13.30 sıralarında köy camisinde namaz kıldırdığı sırada kaldığı lojman evi alevlere teslim oldu. Lojman evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.