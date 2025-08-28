Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen ‘Teknofest Mavi Vatan’ programında, "Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri ülkenin güçlü yarınlarının temsili olarak nitelendirirken, ağustos ayının tarihteki önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Malazgirt’te, Çaldıran’da, Mohaç’ta ve Büyük Taarruz’da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık"

Konuşmasında savunma sanayisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ise ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık. Muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz" dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum"

"Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz" diyen Erdoğan, "Sizler şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum" ifadelerine yer verdi.

4 gün boyunca devam edecek Teknofest Mavi Vatan programının ülke için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar, onlar bizi yakalayamayacak" şeklinde konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz"

Erdoğan, Filistin’den Suriye’ye, Sudan’dan Libya’ya kadar Türkiye’nin başarılarının tüm mazlum milletler için gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik" dedi.

İstanbul Boğazı’ndaki geçiş merasimi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızırreis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. TCG Savarano da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı. Biz aslına sadık kalarak yenilediğimiz yatı mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz" dedi.

"Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor"

TCG Anadolu’nun kapılarının ziyaretçilere açık olacağını hatırlatan Erdoğan, festivalde TCG Anadolu’da Kızılelma gibi İHA’ların yanı sıra zırhlı araçların da sergileneceğini söyledi. Gençlere seslenen Erdoğan, "Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor. Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor. Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler yükselen çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarısınız. Gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın" ifadelerini kullandı.

"Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla taşıdık. Siz de bizden teslim alacağınız bayrağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Son nefesime kadar sizlere güvenmeye devam edeceğim. Yarınlar bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Durmayacak, sabırla çalışacağız. Terörsüz Türkiye’yi sizin için hayata geçireceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası TCG Savarona’yı ziyaret ederek, bilgiler aldı.