Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, arzu ettikleri başlangıcı yaptıklarını belirterek, "3 maçta 9 puan aldık. Futbol olarak belki daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan puanları alabilmek. Puanlar ve özgüven arttıkça iyi oyunun da geleceğine inanıyorum ben" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Samsunspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili takımın deneyimli oyuncusu Savic, "Defansımızın bu kadar iyi olmasını, yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir meyvesi olarak görüyorum. İyi bir çalışma dönemi oldu bizim için. 3 maçı da gol yemeden kazandık. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Malheiro ayrıldı, Pina geldi ama o da aramıza çok çabuk dahil oldu. Uzun yıllardır bizimleymiş gibi. Birbirimizi tanıyan oyuncular olarak Mustafa, Batagov ve Uğurcan ile beraber oynamıştık ve bu beraberlikle birlikte Pina’nın da aramıza çok çabuk dahil olması savunma anlamında olumlu işlerin çıkmasını sağladı. Savunma sadece defans oyuncularının yaptığı bir iş değil. Bütün takım olarak savunuyoruz dolayısıyla tüm takımın hakkını vermemiz gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız bize yardımcı olmaya çalışıyor. Takımın genel durumuyla ilgili olarak da şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Arzu ettiğimiz başlangıcı yaptık. 3 maçta 9 puan aldık. Futbol olarak belki daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan puanları alabilmek. Puanlar ve özgüven arttıkça iyi oyunun da geleceğine inanıyorum ben. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocamız genç, hırslı ve futbola dair net olarak fikirleri olan bir isim"

Teknik Direktör Fatih Tekke hakkında da konuşan Savic, "Dünyanın en iyi, en çok bilinen hocalarıyla çalışma fırsatı buldum ve bu da benim adıma önemli bir şanstı. Onlardan çok şey öğrendim. Bu benim adıma büyük bir fırsattı ve bu isimlerle çalıştığım için çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Fatih Hocamızla aramızdaki ilişkimiz gayet iyi. Hocamız genç, hırslı ve futbola dair net olarak fikirleri olan bir isim. Yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen birisi kendisi. Aynı zamanda hocamız Trabzonlu. Trabzonlu bir hocamızın olması, kulübün armasının ve renklerinin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini ve beklediğini bilen biri olarak hem bize hem de dışarıdan gelen tüm arkadaşlara bunları aktarabilmesi açısından çok değerli. Bu da bizim adımıza önemli bir şans" diye konuştu.

"Trabzonspor’un tarihinde çok değeri oyuncular oynadı ve oynamaya da devam edecektir"

Geçmişte Trabzonspor forması giyen oyuncular hakkında da konuşan Savic, "Trabzonspor’un tarihinde çok değeri oyuncular oynadı ve oynamaya da devam edecek. Benim gibi kariyeri olan hatta benden daha iyi kariyeri olan oyuncular burada oynadı. Dolayısıyla yeni gelecek oyuncular için bu oyuncular her zaman referans olacaktır. Çünkü bir yeri seçtiğinizde daha önce orada kimler oynamış, kimler oynuyor diye bakarsınız. Böyle değerli kariyerlerin varlığı yeni gelecek oyuncuların seçimi için işleri kolaylaştıran hamleler. En son gelen isimlere baktığınızda Hamsik ismini hatırlıyorum. O da burada oynamış çok değerli çok büyük kariyere sahip bir isim. Onun burada bulunmuş olması sonradan gelecek isimler için de bir referans noktası olması açısından çok önemli. Bu da önemli isimlerin buraya gelmesinde işleri kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Futbol ağır bir iş. Kolay bir iş değil"

Fiziksel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Savic, "Geçen sezon takıma katılışım biraz geç olmuştu. Geç kaldığım için de sezon öncesi kamp yapamadan takıma yardımcı olmak adına doğru düzgün antrenman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kalmıştım. Bu bir futbolcu için işleri çok zorlaştıran bir durum. Çünkü hazırlığınızı yapmadan maçlara çıkmanız size zarar veriyor. Bu nedenle geçen sene o sakatlıkları yaşamak zorunda kaldım. Futbol ağır bir iş. Kolay bir iş değil. Bazen sakatlıklar peşinizi bırakmayabiliyor. Günün sonunda ne olacağını bilemiyorsunuz. İşler çok iyi giderken ağır bir sakatlıkla karşılaşabiliyorsunuz. En önemli olan şey; gece yattığınızda içiniz huzurluysa, ben en iyisini vermeye çalıştım diyebiliyorsanız, ki ben her zaman bunu uygularım. Geçen sene de bu sene de elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu sene işler daha iyi gidiyor. Sezon öncesi kamp yaptım ve takıma katıldım benim için de işler iyi gidiyor" şeklinde konuştu.

"Bu lig her yıl daha da zorlaşıyor"

Süper Lig’in her sezon daha ileriye gittiğini belirten Savic, "Süper Lig daha önce kariyer sonuna gelmiş oyuncuların tercih ettiği bir lig gibi görünürken şu an aslında işler biraz daha değişiyor diyebilirim. Yıl yıl bu lig daha ileriye gidiyor. Çok daha güçlü ve yetenekli isimlerin katıldığı bir lig oluyor. 20-30 belki de 70 milyon Euro’ya varan transfer ücretleri ödenebiliyor. Dolayısıyla büyük önemli isimler geliyor. Bu isimler kariyerinin henüz başında ve ortalarında olan isimler. Bu da tabii ki her yıl mücadelenin zorluk derecesini artırıyor. Bu lig her yıl daha da zorlaşıyor" dedi.

"Belki aramıza katılacak isimler belki ayrılanlar olacak"

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin oyun planına dair gelen soruları yanıtlayan Savic, "Hocamız futbola dair fikirleri olan ve sahada uygulamamızı istediği oyun tarzını bize çok net ifade eden birisi. Biz de oyuncular olarak bu çalışmaları sürdürüp maça çıktığımızda hocamızın planını uygulamaya çalışıyoruz. Bunun şekil alması için zamana ihtiyaç var. Belki aramıza katılacak isimler belki ayrılanlar olacak. Dolayısıyla bu zaman işi. Biz oyuncular olarak yaptığımız çalışmaları oynadığımız maçlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim oyun planımız yavaş yavaş şekil alacak" ifadelerini kullandı.

"Rakibimiz uzun oyuncularını ön direkte bırakıyordu"

Antalyaspor maçındaki golünün çalışılmış bir pozisyon olduğu belirten Savic, "Biz bu golü çalışmıştık. Rakibimiz uzun oyuncularını ön direkte bırakıyordu. Bu yüzden ön direği aşacak bir topla arka direkte buluşabilirsek, öndeki oyunculara kıyasla daha kısa oyuncularla mücadele etmek bizim için kolay olacaktı. Bunu başardık aslında. Bu, üzerine çalıştığımız bir şeydi" diye konuştu.

"Samsunspor maçını küçük bir derbi maçı olarak da değerlendirebiliriz"

Samsunspor maçı ile ilgili gelen sorulara ise Savic, "Biz oyuncu grubu olarak bu maçın taraftarlarımız ve şehrimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Küçük bir derbi maçı olarak da değerlendirebiliriz. Derbi mücadeleleri her zaman kazanılmak istenen maçlardır. Biz de şehrimiz ve taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Aynı zamanda taraftarlarımıza bir mesajım da olacak. Onlar stadyumu doldurduklarında ve bizim yanımızda olduklarında aslında hep şunu söylerler bir oyuncu daha varmış gibi oynuyoruz derler ama bizim taraftarımız bir oyuncu değil sahada iki oyuncu fazlaymışız gibi oynamamızı sağlıyorlar. Onları yine aynı şekilde bu maçta bize destek vermeye yine yanımızda olmaya, belki 12. kişi değil 13. kişi olmaya çağırıyorum. Destekleri bizim için önemli. Onları stadyumda gördüğümüzde bize çok ekstra güç oluyorlar" dedi.

"Batagov çok zeki bir oyuncu"

Son olarak ise Batagov ile aralarındaki uyuma değinen Savic, "Batagov çok iyi bir insan. Futbolcu olarak zaten çok yetenekli olduğunun herkes farkında. Çok zeki bir oyuncu. Kendini geliştirebilecek çok fazla yönleri var ve bu yönleri çok daha ileri götürebilecek potansiyeli de var. Onunla yaptığım bütün konuşmalarda ona her zaman şunu söylüyorum. Her şey senin elinde artık. Çünkü zaten yeteneğin var, çok iyi bir kulüptesin bu da senin adına büyük bir şans. Daha iyi oyuncu olabilmek tamamen sana bağlı, senin ne kadar çalışmak istediğine bağlı. O da çalışmalarını sürdürüyor. Önünde gelişebilecek çok alanı var. Bu yeteneğini daha da geliştirebilir. İleride mutlaka herkes ondan bahsedecek ve çok da önemli bir kariyeri olacak" şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşirken, antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koşu çalışması yaptı. 5’e 2 top çalışmasının ardından taktik çalışması gerçekleştiren bordo-mavililerde tedavisi devam eden Onuralp Çevikkan antrenmana katılmayarak bireysel çalışma gerçekleştirdi. Antalyaspor maçında hafif sakatlığı bulunan Folcarelli ise arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.