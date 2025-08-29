Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi’nde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını tamamladı. 1250 metrelik yol, Turgutreis, Hamidiye, Kültür ve Kiremithane Mahallelerini kapsayan ulaşım aksı üzerinde modern görünümüne kavuştu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Akdeniz ilçesinde önemli bir ulaşım aksı olan Silifke Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Turgutreis, Hamidiye, Kültür ve Kiremithane Mahallelerini kapsayan cadde üzerinde yürütülen çalışmalarla 1250 metrelik yol, yeni ve modern görünümüne kavuştu. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede deforme olmuş ve kullanım ömrünü tamamlamış yolun yenilenmesiyle birlikte ulaşım güvenliği ve konforu artırıldı. Yenilenen yol, hem bölge esnafı hem de vatandaşlar için ulaşımda kolaylık sağlarken, caddeye de canlılık kazandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

"Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan İnşaat Teknikeri Engincan Bozkurt, Silifke Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Silifke Caddesi üzerinde çok sayıda esnafımız bulunuyor. Hem esnaf hem de vatandaşlarımız çalışmalarımızdan oldukça memnun. Kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kiremithane Mahalle Muhtarı Doğan Bilyeli ise 30 yıldır Silifke Caddesi’nde yol yenileme çalışması yapılmadığını söyleyerek, "Son zamanlarda yapılan bu hizmetler bizi oldukça memnun ediyor. Öncelikle Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.