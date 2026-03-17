Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Mersin Tren Garı'nda başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında ilk önce gazileri taşıyan temsili tren geldi. Temsili treni karşılayan Vali Atilla Toros, gazilerin takdim ettiği Türk bayrağını öperek teslim aldı. Tören, bando eşliğinde Vali Toros, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortejin Cumhuriyet Meydanı'na yürümesiyle devam etti. Daha sonra Atatürk Anıtı'na Vali Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Korkut Şen ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumlarının ardından öğrenciler şiir okudu, belediye halk oyunları ekibi ve Osmaniye Belediyesi mehter takımı gösterilerini sundu.

'Mersin, Türkiye'nin parlayan bir yıldızıdır'

Kutlama programının anlam ve önemine değinen Başkan Seçer, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, saygı ve minnet duygusuyla anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, 'Bugün burada sadece geçmişi anmak için değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve kararlılığımızı tazelemek için toplandık. Mersin, sadece coğrafi konumuyla değil, sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve hoşgörü iklimiyle de Türkiye'nin parlayan bir yıldızıdır' ifadelerine yer verdi.

'Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' vasiyeti, bizim rehberimizdir'

Belediyecilik vizyonuna değinen Başkan Seçer, kentin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ifade ederek, Belediye olarak temel vizyonumuz, bu kadim kenti modern şehircilik anlayışıyla birleştirerek her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Altyapı sorunlarını kökten çözecek projeleri hayata geçirdik. Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi her bir hemşehrimizin yanında olduk. Özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımını destekleyen merkezlerimizi açtık. Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' vasiyeti, bizim rehberimizdir. Bu şehre sahip çıkmak, çevresini korumak, trafiğini düzenlemek, parklarını yeşillendirmek ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak demektir. Biz, Mersin'i bir beton yığınına değil, nefes alan, yaşayan ve üreten bir cazibe merkezine dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz' dedi.