Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına binlerce kişi katıldı.

Dün akşamki iftar programına, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşları selamlayarak, sohbet ederek Kadir Gecelerini kutladı.

Başkan Subaşı, 'Sizlerle aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, güzel ortamda farklı fikirden insanlarla bir araya gelmemiz çok güzel bir duygu. Bir ay boyunca kurulan ramazan sofralarımızda bir araya geldik, aynı dertlerimizi konuştuk, birbirimizle sohbet ettik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bu akşam masalarımızın, sofralarımızın kurulmasında emek veren ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir ay boyunca kurulan sofralara katkı sağlayan iş insanlarımıza ve sanayicilerimize de çok teşekkür ediyorum' dedi.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından ayrıca Kayı Boyu Cami'sinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara pide dağıtıldı.