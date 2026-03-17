Kepez Belediyesi'nin hizmet binası önünde düzenlediği 5 bin kişilik iftar programı, siyasetçilerden yerel yöneticilere, geçmiş dönem belediye başkanlarından meclis üyelerine kadar geniş bir katılımla birlik ve beraberliğe ev sahipliği yaptı.

Kepez Belediyesi, Kadir Gecesi'nin huzur ve bereketini büyük bir iftar programıyla taçlandırdı. Belediye hizmet binası önünde kurulan sofralarda yaklaşık 5 bin kişi bir araya gelirken, programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başta olmak üzere çok sayıda partili, milletvekili ve yerel temsilci katıldı.

Geçmişten bugüne belediyeye hizmet etmiş isimlerin de yer aldığı buluşma, Kepez'de birlik, beraberlik ve vefa duygularını ön plana çıkaran anlamlı bir gece oldu. İftar programında Kur'an Tilaveti okundu, eller semaya duaya açıldı, 5 bin kişilik iftar sofralarında lokmalar paylaşıldı.

İftar programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ramazan ayında gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığını, Kadir Gecesi'nin ise bin aydan daha hayırlı olduğunu söyledi. Başkan Kocagöz, 'Böyle gecelerde sofra kuruldu mu yalnız yemek yenmez. O sofralarda kardeşlik büyür, kırgınlıklar azalır, insanlar birbirine daha sıkı sarılır. Bu akşam burada kurulan sofra da işte böyle bir sofradır. Bu şehir için emek vermiş insanların sofrasıdır. Hepiniz bu şehrin hikâyesinde bir iz bıraktınız. Allah razı olsun taş taş üstüne koyanlardan. Biz inanıyoruz ki birlik varsa umut vardır, kardeşlik varsa bereket vardır, aynı sofrada buluşabiliyorsak yarınlarımız daha güçlüdür. Ve şunu da çok iyi biliyorum ki, bir şehir ancak birlikte büyür birlikte güzelleşir, birlikte güçlü olur' diye konuştu.

Başkan Kocagöz, Mevlana'nın sözüne de değinerek, 'Biz birlenmek için geldik, Ayrılmak için değil, Sevgiyle bak ki insan olasın, İnsanlıkla bak ki Hak'kı göresin' dedi.

'Bu güzel şehir için çalışmaya devam'

'Allah bu şehre huzur versin. Bu millete birlik versin. Bu dünyaya barış versin. Ve bizler de elimizi taşın altına koyarak bu güzel şehir için çalışmaya devam edelim' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, 'Çünkü biz aynı şehrin insanlarıyız. Aynı sofranın dostlarıyız. Aynı geleceğin umuduyuz' diye konuştu.

'Her çalışmanın arkasında sizlerin emeği var'

Kepez Belediyesi personeline de 'Kıymetli mesai arkadaşlarım' diyerek seslenen Başkan Kocgaöz, 'Kepez'de ortaya çıkan her hizmetin, her projenin, her çalışmanın arkasında sizlerin emeği vardır. Bir şehrin değişimi o şehir için çalışan insanların gayretiyle olur. İşte Kepez'in değişen ve gelişen hikâyesinin arkasında sizlerin emeği, sizlerin fedakârlığı vardır' dedi.

'7 ana başlıkta 105 proje'

Kepez için büyük hedefler ortaya koyduklarına değinen Başkan Kocagöz, '7 ana başlıkta 105 projeyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada 1,5 yılda 50 projemizi tamamladık. Ve açılışa hazır 15 projemiz ve 20 temel atma törenimiz var. 5 projemizin çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Yani her hafta bir açılış ve bir temel atma törenine hazırız' diye konuştu. Başkan Kocagöz, göreve geldiklerinde belediyenin kasasını 1 milyar 226 milyon TL borçla devraldıklarını ve şu anda ne bir kamu kurumuna, neden bir esnafa bir kuruş borç olmadığını söyledi.

'Tasarruf bizim için tercih değil, sorumluluktur'

Belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığına değinen Başkan Kocagöz, 'Belediyecilik aynı zamanda emanet edilen her kuruşu korumaktır. Çünkü belediyenin bütçesi milletin alın teridir. Bu yüzden tasarruf bizim için tercih değil, bir sorumluluktur. Işığı gereksiz yere yakmamak, suyu boşa akıtmamak, aracı gereksiz yere çalıştırmamak, malzemeyi israf etmemek gibi birçok şey küçük gibi görünse de aslında büyük bir kamu bilincinin temelidir. Bu borçlar nasıl ödeniyor, bu yatırımlar nasıl yapılıyor? Bunlara dikkat ediyoruz' dedi.

'Kepez belediyesi ailesinin imzası var'

Bütün bu başarıların arkasında, sabahın erken saatinde sahaya çıkan ve gece geç saatlere kadar çalışan tüm mesai arkadaşlarının ortak emeği olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kocagöz, 'Yani bu şehirde ortaya çıkan her hizmette Kepez Belediyesi ailesinin imzası vardır. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz gayret için, ortaya koyduğunuz emek için, bu şehre kattığınız değer için. Allah hepinizden razı olsun' diye konuştu.

55 bin kişilik iftar sofraları

Ramazan boyunca ilçede kurulan iftar sofralarında bayrama kadar 55 bin kişinin aynı sofralarda buluşmuş olacağını da belirten Başkan Kocagöz, 'Bugün dünyanın birçok yerinde savaşların, acıların ve gözyaşının yaşandığı bir dönemde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey barıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Bu söz yalnızca bir temenni değil, insanlık için güçlü bir yol göstericidir. Biz de bu anlayışla barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın hâkim olduğu bir toplum için çalışıyoruz. Çocuklarımızın umutla büyüdüğü, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdiği, büyüklerimizin huzurla yaşadığı bir Kepez için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.