Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) Nisan ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını KONYSİAD Başkan Yardımcısı Gökçen Deveci yaparken, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, bölgesel gelişmelerden askeri gelişmelere, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlardan fırsatlara kadar geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Yaycı, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere özel bir açıdan bakarak İsrail, Amerika ve İran arasındaki gerilimi ve bölgedeki ülkelerin durumunu kapsamlı biçimde ele aldı.

Prof. Dr. Cihat Yaycı, 'Ortadoğu'daki Gelişmeler, Türkiye'nin Konumu ve Mavi Vatan' başlıklı sunumuyla küresel siyasetin perde arkasını değerlendirdi. Yaycı, Ukrayna ve İran merkezli gerilimlerin temelinde yatan enerji ve maden savaşlarına dikkat çekerek iş dünyasına kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Cihat Yaycı, Rusya-Ukrayna savaşının sadece bir toprak mücadelesi olmadığını, Ukrayna'nın sahip olduğu yeraltı zenginliklerinin bu savaşın önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Ukrayna'nın tek başına yılda 600 milyon insanı doyurabilecek bir buğday potansiyeline sahip olduğunu belirten Yaycı, ülkenin maden zenginliğini şu sözlerle açıkladı:

'Ukrayna, teknolojik ürünlerin vazgeçilmezi olan nadir toprak elementlerinde dünya ikincisidir. Demir cevherinde dünya altıncısı olan ülke; uranyum, titanyum ve kömür rezervleriyle de öne çıkmaktadır. Batı'nın sunduğu barış planları ise bu madenlerin borçlar karşılığında paylaşılmasına dayanmaktadır.'

'Hürmüz, küresel ticaretin şah damarı'

Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji arzındaki hayati rolüne değinen Prof. Dr. Yaycı, dünya petrol ve doğalgazının yaklaşık yüzde 26'sının bu noktadan geçtiğini ifade etti. Muhtemel bir çatışma durumunda İran'ın boğazı kapatma tehdidinin küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Yaycı, 'Japonya yüzde 72, Güney Kore yüzde 65 ve Çin yüzde 50 oranında Hürmüz Boğazı'na bağımlıdır. İran'ın Babülmendep Boğazı'nı da kapatması, Avrupa-Asya ticaretinin yarısının durması anlamına gelir. Asya ile ticaret yapan iş insanlarının bu riske karşı orta vadeli tedbirler alması ve stoklu çalışması hayati önemdedir' dedi.

'ABD istikrar değil, istikrarsızlık ister'

ABD'nin bölge politikalarını eleştiren Cihat Yaycı, Amerika'nın girdiği bölgelerde istikrar kuramamasının bir 'başarısızlık' değil, bilinçli bir strateji olduğunu savundu. Yaycı, 'ABD, oluşturduğu istikrarsızlık üzerinden bölgenin enerjisini emmektedir. Afganistan'daki istikrarsızlık Rusya, Pakistan ve İran'ın enerjisini tüketmektedir. Suriye ve Irak'taki karışıklıklar Türkiye'nin enerjisini emerek İsrail'e alan açmaktadır. İran'ı içten çökertme çabaları ise beklenen sonucu vermemiştir' şeklinde konuştu.

'Türkiye en güvenli liman'

Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin stratejik öneminin arttığını belirten Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için Türkiye'nin 'en güvenli liman' olduğunu ifade etti. Mavi Vatan'daki hakların korunması için yerli savunma sanayinin ve Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yaycı, kamuoyunda 'Kürt meselesi' başlığıyla tartışılan konuya da değinerek, bu ifadenin yanlış bir terminoloji olduğunu savundu. Yaycı'ya göre bu durum bir 'Kürt meselesi' değil, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir güvenlik ve beka sorunudur.

Antalya için 'Savaş bilançosu' uyarısı

Toplantıda konuşan KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Antalya ekonomisinin temel sektörleri olan turizm, enerji ve tarım üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Kaplan, Enerji ithalatına bağımlılık nedeniyle artan maliyetlerin enflasyonu tetiklediğini, savaş algısının ise yabancı turist tercihlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.