Mersin’de meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Motosikletli sürücünün ölümüyle biten kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalardan ilki, merkez Toroslar Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki H.A.’nın kullandığı motosiklet geri geri çıkan kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İkinci kazada araçta sıkışan anneyi itfaiye ekibi kurtardı

İkinci kaza, Mersin-Mut-Karaman yolu Palantepe Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.E. idaresindeki 33 BCF 950 plakalı otomobil ile aynı yönde giden M.Ş. yönetimindeki 50 FA 043 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan anne E.E. araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sıkışan yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı. Hidrolik kesici, ayırıcı ve ram cihazlarını kullanan ekipler, hızlı ve koordineli bir çalışma sonucunda yaralı anneyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.