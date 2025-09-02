Mersin’in Erdemli ilçesinde oğullarını evlendirdikleri düğünde olan ailenin yanarak kullanılamaz hale gelen ev ve depo enkazından 6 gün sonra yavru kedi çıktı. Ev sahibi Ahmet Özden yavru kediyi veterinere ulaştırarak tedavisine başlattı.

Olay, 27 Ağustos’ta ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta bulunan 2 katlı depolu müstakil bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocukları olan çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden, oğulları Salih’in düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibi bir çok noktadan alevlere müdahale ederken, çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın söndürüldü. Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili kundakçı komşu A.İ. yakalanıp tutuklandı. Özden ailesinin, A.İ.’nin dedesinden 35 yıl önce parasını ödeyerek muhtar senediyle aldığı yerin tapusunu almasından kaynaklı kundaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ahmet ve Şule Özden çifti en mutlu günlerinde yaşadıkları büyük üzüntüyü İHA muhabirlerine anlatarak şüphelinin cezasını çekmesini istemişti.

6 gün sonra yangın enkazından yavru kedi çıktı

Yanan deponun enkaz kaldırma çalışmaları sürerken hurdacılar, bugün öğle saatlerinde kasaların içinden gelen sesi fark etti. Sese doğru giden hurdacılar yanmış bir kasadan patileri zarar görmüş yavru kediyi gördü. Kedi, ev sahibi Ahmet Özden’e teslim edildi. Özden ve yakınları önce kediye su verdi ardından da veterinere ulaştırdı. Yavru kedi, veterinerde tedaviye alındı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Ahmet Özden, başka yavrularının telef olduğunu, sadece bunun bulunduğunu ve patilerinin yandığını, ağzının da yara aldığını söyledi.

Kedinin gerekli tedavisinin yapıldığını da aktaran Özden, bu yangını çıkaran şahıslardan davacı ve şikayetçi olduklarını söyledi.