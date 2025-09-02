Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘İlk Çantam Projesi’ kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 114 okulda 18 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ‘İlk Çantam Projesi’ kapsamında Akdeniz İlçesi’nin Hürriyet İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası desteğinde bulundu. Proje kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 114 okulda toplam 18 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapılmaya başlandığı belirtildi. Bu sayede büyükşehir belediyesi tarafından 5 yılda toplam 93 bin 550 çanta ve kırtasiye seti dağıtılmış olacağı kaydedildi.

Miniklerin yüzlerindeki mutluluk gözlerinden okundu

Hürriyet İlkokulu Okul Müdürü Onur Dağ, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Seçer, yeni Eğitim-Öğretim Dönemi’nde öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine başarılar dileyip, miniklerle keyifli birer sohbet gerçekleştirdi. Tek tek öğrencilerin istediği renk çantaların dağıtımını yapan Seçer’e minikler teşekkür etti.

Başkan Seçer dağıtımın ardından verdiği demeçte, çantanın içerisinde ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin olduğunu söyledi. Seçer"Bu çantalar çocuklarımıza hediyemizdir. 5 yıldır bu projeyi uyguluyoruz. Her yıl Mersin’de ilköğretime yaklaşık olarak 36 bin öğrenci başlıyor. Yüzde 50’sinin ilk çantasını Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bugüne kadar da çocuklarımıza 93 bin 550 adet çanta hediye ettik"dedi.

"Eğitim bir toplumu kalkındıracak en büyük araçtır"

Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Seçer, "Eğitim bir toplumu kalkındıracak en büyük araçtır. Bunu her defasında söylüyoruz ve uygulamalarımızda da sosyal belediyecilik kavramı içerisinde en önemli noktaya eğitimi koyduk" diye konuştu. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere verdikleri desteklerden örnekler verdi.

Eğitime verdikleri destekleri kararlı bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Seçer, "13 ilçemizde, hiçbir ayrım yapmadan tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi eğitim almaları için belediyenin zaten onlara ait olan tüm imkanlarını yine onlara aktarma konusunda kararlıyız. Eğitime bakış açımız bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yeni Eğitim-Öğretim sezonu hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Öğrencilerin çanta dağıtımlarını tamamladıktan sonra da Seçer, öğretmenlerle sohbet etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2021 yılından bu yana, dezavantajlı mahallelerde bulunan okullarda ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdiği, dağıtılan malzemelerin içerisinde kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kareli defter, çizgili defter, resim defteri, cetvel, etiket, pastel boya, sulu boya, kuru boya, kalemlik ve okul çantasının yer aldığı ifade edildi.