Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde’ sloganıyla ilçeleri tek tek gezerek 7’den 70’e herkesi bilimle buluşturduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret edemeyenler için harekete geçti. ’Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde’ sloganıyla yola çıkan büyükşehirin, Mersin’in ilçelerini tek tek gezerek 7’den 70’e herkesi bilimle buluşturduğu ifade edildi. Bilimi, hayatın her alanında yaygınlaştırmayı amaçlayan proje kapsamında oluşturulan gezici atölyelerin, çocuklardan büyüklere kadar her yaş grubunun ilgisini çektiği kaydedildi.

Proje kapsamında şimdiye kadar Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Silifke ve son olarak da Mut ilçesinde kurulan atölyeler büyük ilgi gördü. Etkinliklere çocukların anne ve babalarının yanı sıra anneanneler, dedeler, babaannelerle katıldığı ifade edildi. Farklı kuşakları bir araya getiren bu buluşmalarda bilim, adeta kuşaklar arası bir şölene dönüşüyor. Bilimin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanarak yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ilçelere taşınan bu bilimsel etkinlikler sayesinde, bilimin ışığını kentin dört bir yanına yaydığına dikkat çekildi.

"Misafirlerimiz, hem eğleniyor hem öğreniyorlar"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde görev yapan Seda Çor, Mut Taşhan’da gerçekleştirilen Bilim Şenliği ile ilgili detaylı bilgi vererek, bölge çocuklarını mikroskop ve periskopla tanıştırdıklarını söyledi. Atölyelerde gerçekleştirilen etkinlikleri anlatan Çor, "Öğle saatinden itibaren ciddi bir yoğunluk oluyor. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz, hem eğleniyor hem öğreniyorlar" dedi.

Çor, yaz ayları süresince Mersin’in ilçelerinde 7’den 70’e bilime merakı olan herkesi MERCAN’la tanıştıracaklarını belirterek, "Mikroskopla tanışmayan çocuklar burada mikroskopla tanışmış oluyorlar. Bu konuda misafirlerimizde çok memnunlar. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi olarak tüm vatandaşlarımızı bu tür etkinliklerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe torununu getiren Nuriye Toker de güneşi gözlemleme deneyimine erişti. Etkinliğe dair duygularını paylaşan Toker, "Çok heyecanlandık, gördük ve bundan dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Teleskoptan güneşi izledik. Güneşin bir ateş topuna benzediğini gördüm. Güneşi biz normalde sarı diyebiliyorduk ama kırmızı ve bir ateş topu gibi"şeklinde konuştu.

Etkinliklere katılan 15 yaşındaki Nisa Şahin ise astronomiye olan merakından söz ederken, bu yüzden ‘Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde’ etkinliğini kaçırmak istemediğini aktardı.

Etkinliğe katılım sağlayan Göksu Uzun ise, bitki ve hayvan hücresi incelediklerini, 3D kalemlerle fosil yaptığını dile getirdi.