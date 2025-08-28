Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan ve Akgedik Mahallesi ile Kurbanlı Mahallesi arasında kalan ve eski Ankara yoluna kadar uzanan 15 kilometrelik grup yol ağında sathi serim faaliyetini tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kırsal mahalle grup yollarını yenilemeye devam ettiği bildirildi. 2025 yaz sathi asfalt dönemini oldukça verimli bir şekilde ilerlettiği belirtilen büyükşehir belediyesi ekiplerinin, Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan ve Akgedik Mahallesi ile Kurbanlı Mahallesi arasında kalan ve eski Ankara yoluna kadar uzanan 15 kilometrelik grup yol ağında sathi serim faaliyetini tamamladığı kaydedildi.

Kademe kademe gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekiplerin, bozuk zemini söküp, yol ağını genişlettiği ve ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat sathi asfalt serimini uyguladığı aktarıldı.

Akgedik, Dadalı, Kayadibi, Sağlıklı ve Kurbanlı Mahallelerini birbirine bağlayan ve hemen yanında inşa süreci hızla ilerleyen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu yol ağında ulaşım kalitesi üst seviyeye çıkartıldı. Tarımsal üretiminde yoğun yapıldığı bir bölgede gerçekleştirilen yol çalışmalarının tamamlanması ulaşım kolaylığını da sağladı.

"15 kilometrelik hattımızı sathiyle buluşturduk"

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, grup yolunda ki çalışmalar kapsamında genişletme işlemi de uyguladıklarını söyledi. Eroğlu"Ankara yolundan Tarsus Barajına uzanan 15 kilometrelik hattımızı sathiyle buluşturduk. Bu hattımız Ankara yolundan başlayarak Kurbanlı Mahallesi, Sağlıklı Mahallesi, Kayadibi, Dadalı ve Akgedik Mahallelerinin içinden geçerek Tarsus merkeze ulaşan yolumuzdu. Bu 15 kilometrelik hattımızın hemen yanında yeni organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Hat üzerinde sağlı-sollu birçok işletme; özellikle tarımsal faaliyetler yapan işletmeler mevcut. Yolumuzun genel genişliği 5 metre civarlarındaydı. Biz genişliğimizi 8 metrelere, yer yer 9 metrelere kadar çıkarttık" diye konuştu.

"Hem organize, hem yerleşim alanları güzel bir ulaşım noktasına ulaştı"

Sağlıklı Mahallesi Muhtarı Yasin Kahraman ise güzel bir yola kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kahraman, "Burası Tarsus bağlantılı Kayadibi, Kurbanlı yol güzergahımız. Burada çok sorunlarımız vardı. Geliş-gidişlerde kısmen çok zorluklar yaşadık. Ama bundan sonra ki süreçte gördüğünüz gibi başkanımızın sayesinde grup yolumuz dört dörtlük yapılmış oldu. Hem organize bölde hem yerleşim alanları güzel bir ulaşım noktasına ulaşmış bulunmakta"şeklinde konuştu.

Yol güzergahı üzerinde bulunan Kayadibi Mahallesi Veysel Türkmen’de, "Yolumuz önceden dardı, çukurdu, çok bozuktu. Yeni hali üreticilerimiz açısından da çok iyi oldu. Onlar mahsullerini götürüp, getirirken oldukça mağdur oluyorlardı. Çok iyi oldu"ifadeleirni kullandı.

Dadalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karakaya ise, yol genişletme çalışmalarında çiftçilerin rahatlatması için yolun iki katına çıkartıldığını kaydetti. Akgedik Mahallesi Muhtarı Asım Alanko’da, yolun eskiden dar olmasından dolayı kazalara sebebiyet verdiğini, şimdi ise genişlediğini söyledi.