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BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ İŞARET DİLİ İLE ENGELLERİ AŞIYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşan bir eğitim programı daha başlatıyor.
EĞİTİM 20.04.2022, 10:12 20.04.2022, 10:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre “İşaret Dili Öğreniyorum” projesi kapsamında işitme engelli vatandaşlarla rahatça iletişim kurmaları için Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personellere işaret dili eğitimi verilecek.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan Yeminli Türk Dili İşaret Tercümanı Esra Alkan verilen eğitimlerde; işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri, işaret dili ile beden dili arasındaki uyum ile Türk İşaret Dili’nin temel kuralları öğretilirken, personelin günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması amaçlanacağını belirtti.
Haftada bir gün 2 saat gerçekleştirilecek olan kurs Mersin Büyükşehir Belediyesi personellerinden yoğun ilgi gördü.
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