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TARSUS’TAKİ 1 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
ASAYİŞ 09.09.2021, 08:50 09.09.2021, 09:16
Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanında meydana geldi. Ahmet Ç. (29) isimli şahsın 9 yerinde bıçaklanması ile ilgili polis çalışma başlattı. Geniş çaplı operasyon başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ortak çalışmasında, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö. (18) adlı kişileri Mersin’de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralanan Ahmet Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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