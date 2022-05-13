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TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Mersin polisi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltı aldı.
ASAYİŞ 13.05.2022, 12:02
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.K. ile yabancı uyruklu S.E.H.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı, para sayma makinesi ile İbranice el yazması deri kitap ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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