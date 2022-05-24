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10 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ MERSİN'DE YAKALANDI
Mersin polisi, 20 ayrı suç kaydı olan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
ASAYİŞ 24.05.2022, 11:44
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve yağma gibi suçlardan 20 kaydı bulunan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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