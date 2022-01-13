İBRAHİM HALİL ÇÖMLEKÇİ KROS LİGİ ELEME YARIŞMALARI MERSİN’DE YAPILDI

Turkcell Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları Mersin’in ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 Faaliyet programında yer alan ve U18’de 24, U20’de 28, büyüklerde ise 20 takım olmak üzere 72 takımdan toplam 325 sporcunun katıldığı, Kros sezonunda yılın ilk yarışı olan “Turkcell Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları” Mersin 68’liler Barış ve Kardeşlik Ormanı’nda yapıldı.

Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde büyüklerde ilk etaba kalacak ekiplerin belirlendiği eleme kademesi sağnak yağmura rağmen büyük mücadelelere sahne olurken, U18 yarışında kadınlarda ENKA, erkeklerde Batman Petrolspor ilk sırayı aldı. U20’de hem erkeklerde hem de kadınlarda Fenerbahçe birinci olurken, Geçen yılın ligde üst sırada yer alan erkeklerde 8, kadınlarda ise 6 ekibinin direkt birinci kademeye gireceği için katılmadığı büyüklerde ise kadınlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediye Spor, erkeklerde ise Beykoz Belediyesi birinciliği aldı.

Yarışmalarda bireysel olarak ilk sırayı alan atletler ise şöyle:

U18 kadınlar: Ceyda Melek Pınar (Beşiktaş)

U18 erkekler: Kıyasettin Kara (Kayseri Gençlik)

U20 kadınlar: Buse Nur Batak (Fenerbahçe)

U20 erkekler: İsmail Taşyürek (Fenerbahçe)

Büyük kadınlar: Büşra Nur Koku (Bursa BŞB)

Büyük erkekler: Murat Emektar (Galatasaray)

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan “Turkcell Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları” sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Türkiye Atletizm federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve Mersin il Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi.

Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde ilk kademe müsabakaları 26 Ocak’ta Malatya’da gerçekleştirilecek.