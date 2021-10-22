MEÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ACİL EK SERVİSİ HİZMETE AÇILDI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi içerisinde, hayırsever Bülent Sarpkaya’nın destekleriyle yaptırılan 8 yataklı ek servis törenle hizmete açıldı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi içerisinde, hayırsever Bülent Sarpkaya’nın destekleriyle yaptırılan 8 yataklı ek servis törenle hizmete açıldı.
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce’nin de katıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yapımı tamamlanan çocuk acil ek servisinin önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade ederek, açılışı gerçekleştiren ek servisin hastalara şifa getirmesini diledi ve hayırsever Sarpkaya’ya destekleri için teşekkür etti.
Çocuk acil ek servisinin açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ve çok önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade eden Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce ise tüm hastalara ve personele yeni ek servisin hayırlı olmasını diledi.
Acil servislerin üniversite hastanelerinin yüz akı olduğunu kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Kuyucu da açılan servise başvurarak memnun olan hastaların hastane ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olacaklarını ve hastanenin de tanınmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle birlikte çocuk acil ek servisinin açılışı gerçekleştirildi.
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