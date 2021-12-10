PROJE MERKEZİ YUSUF BAYIK İLKOKULU HIZ KESMİYOR

Mersin Toroslar İlçesi Yusuf Bayık İlkokulu , '' Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi '' çalışmaları kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'yu ziyaret etti.

Mersin ve Ülke gündeminde ses getiren projeleri ile dikkat çeken , Toroslar İlçesi'ni TEKNOFEST'te gururla temsil eden Toroslar İlçesi Yusuf Bayık İlkokulu , yeni projelere imza atmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yusuf Bayık İlkokulu Müdürü Ferda Yakut ve Projeler sorumlusu Müdür Yardımcısı Nurşin Akman , '' Büyük İlçeler Güve ve Dönüşüm Projesi '' çalışmalarında paydaş olarak çalışmak istedikleri Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'yu makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.