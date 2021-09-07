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MERSİN’DE TEFECİLİK OPERASYONU; 1 GÖZALTI
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda senet, çek ve uyuşturucu ele geçirildi.
ASAYİŞ 07.09.2021, 17:36 08.09.2021, 09:30
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen projeli çalışma kapsamında, Ş.Y. isimli şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, bir adet ruhsatsız silah, 10 mermi, 396 bin 350 TL’lik değişik isimler adına düzenlenmiş senet, 140 bin liralık çek, 10 bin 170 TL para, 2 adet alacak kişilerinin listesinin olduğu ajanda, tapu ve sözleşme kağıtları ile 244 şişe gümrük kaçağı içki ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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