MERSİN'DE FUHUŞ OPERASYONU : 14 GÖZALTI

Mersin’de 13 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda biri çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 13 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilirken, gözaltına alınan 14 şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak, çok sayıda ekip ve personelle 13 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 flaş bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet 9 milimetre çapında fişeğe el konuldu.

Operasyon çerçevesinde, 14 ilde aralarında farklı uyruklu kadınların da olduğu 31 mağdurun ve fuhşa giden 108 bilgi sahibinin ifadesi alınarak, toplam 152 şahsa işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 13 mağdur kadın, İl Göç İdaresine sınır dışı edilmek üzere teslim edilirken, gözaltına alınan 14 şüpheli ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.