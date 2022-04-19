TÜRKİYE KUPASI, SEÇER'İN MAKAMINA KONUK OLDU

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i , Mersin Yenişehir Belediyesi ve yönetimini ziyaret etti.

Kupayla birlikte gerçekleştirilen ziyarette; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ÇBK Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, Başkan Yardımcısı Gül Akyürek Balta ile Genel Koordinatör Ender Ünlü yer aldı. ÇBK heyeti kulübün başarıları ve hedefleriyle ilgili bilgi verirken, Başkan Seçer ise turuncu-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Ziyaret, Başkan Seçer'e kendi isminin yazılı olduğu maç forması hediye edilmesiyle son buldu.