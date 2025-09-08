Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘2025 Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı’, Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Kızkalesi’nde 4 gün boyunca heyecana sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarla sporun her dalını kente taşımaya ve Mersin’i tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Toplam 24 takımın katıldığı turnuvada 9 kadın ve 15 erkek takımı kıyasıya mücadele etti. Organizasyon sonunda kadınlar kategorisinde Ukrayna’dan katılan Kseniia Mazur ile Anna Kalchenko birinci, Nursel Yaren Sencel ile Merve Çelebi ikinci, Ayşe Dil Mert ile Selin Toy ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İran takımları ilk 3 sırayı kimseye kaptırmadı. Alireza Aghajani Ghasab ile Abbas Pourasgari birinci, Bahman Salemiinjeboroun ile Mojbata Aro ikinci, Arash Vakili ile Mohammadmahdi Rezaei üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri takdim etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, organizasyonun büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sporda her yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor. Uluslararası organizasyonlarla hem kaliteyi hem de sayıyı artırıyoruz. Bundan sonraki organizasyonlarımız çok daha büyük olacak" dedi.

Mersin’in tanıtımına katkı sağladıklarını vurgulayan Taşkın, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kente hayran kaldığını söyledi.

Turnuvada şampiyon olan Ukraynalı sporcu Anna Kalchenko, "Mersin’i ve Kızkalesi’ni çok beğeniyoruz. Organizasyon çok iyi" ifadelerini kullandı. Erkekler kategorisinde şampiyon olan İran takımının koçu Rahman Raoufi ise "Her yıl daha da iyi bir organizasyon oluyor. Mersin’e gelen birçok ülkeden sporcu var. Çok başarılı bir organizasyon" diyerek memnuniyetini dile getirdi.