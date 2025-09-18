Millî Eğitim Bakanlığının "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" konulu eğitim içerikleri kapsamında, Mersin İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, Kamil Tarhan İlkokulu ve Barbaros Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrencilere hitap eden Baş, Bakanlık tarafından hazırlanan içerikleri paylaştı ve dijital güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" doğrultusunda, öğrencilerin dijital ortamlarda bilinçli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yer almaları hedefleniyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasını taşıyan bu önemli girişimle, dijital teknolojilerin doğru ve verimli kullanımı teşvik ediliyor.

Hazırlanan eğitim materyalleri yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler ve veliler için de özel olarak tasarlandı.

İlkokul öğrencileri için dört aşamalı etkinliklerle dijital sınırlar ve haklar konusunda farkındalık kazandırılıyor.

Ortaokul öğrencileri , kavram haritaları ve senaryo analizleriyle dijital hak ihlallerini tanıyıp şikâyet süreçlerini öğreniyor.

Lise öğrencileri ise sözleşme metni üzerinden düzenlenen münazaralarla dijital hakları daha derinlemesine ele alıyor.

Veliler için hazırlanan “Yaş Gruplarına Göre Veli Rehberi” ebeveynlere, çocuklarının dijital haklarını öğrenmeleri ve onları sorumlu dijital vatandaşlar olarak yetiştirmeleri noktasında rehberlik ediyor.

Ziyaretlerde Kutlutekin Baş’a, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Fırat Kaya da eşlik etti.