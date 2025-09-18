Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke’nin Abdi İpekçi Caddesi’nde 500 metrelik sıcak asfalt çalışmasıyla yolları yenileyerek esnaf ve vatandaşlara rahat nefes aldırdı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin en işlek ve hareketli noktalarından biri olan Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde sıcak asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Doğalgaz kazı çalışmalarından sonra gerçekleştirilen yenileme kapsamında, 500 metrelik yol ağı daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmete açıldı. Silifke’nin sosyal yaşamı açısından büyük önem taşıyan Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yol yenileme çalışması hem esnafın, hem de vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlamasına katkıda bulundu.

"Silifke’de program dahilinde yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam edecek"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görev yapan Özgün Taş, Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Silifke’nin en işlek ve en hareketli caddelerinden biri olan Abdi İpekçi Caddesi’nde sıcak asfalt yenileme çalışmamızı tamamladık. Burası hem kafeleriyle, hem de dükkanlarıyla meşhur bir caddedir. Doğalgaz kazı çalışmalarından sonra, 500 metrelik yolda asfalt yenileme çalışmamızı gerçekleştirdik. Silifke’de program dahilinde yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Başkanımız ve ekibi çok güzel bir çalışma yaptı"

Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Muhtarı Ahmet Serin, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğalgaz çalışmalarından dolayı yolumuz çok bozulmuştu. Fakat Başkan Vahap Seçer ve ekibi çok güzel bir çalışma yaptı. Yolumuz daha sağlıklı bir şekilde hizmete açıldı. Silifke esnafının 3’te 1’i bu yol üzerinde yer alıyor. Bu yolun bu şekilde yapılması, esnafımıza ve Silifke halkına çok hayırlı olmuştur" ifadelerine yer verdi.