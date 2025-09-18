Konya’nın Karapınar ilçesinde görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Konya’nın Karapınar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Atış Test Değerlendirme Merkezi Grup Komutanlığı’nda nöbetçi olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Günay, kısa sürede bölgeye ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yaklaşık 1 saat müdahale edilen Günay, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Konya’dan memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. İlçedeki Ulu Cami’de ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenledi. Vali Toros şehit ailesiyle yakından ilgilenerek, babanın elini bırakmadı.

Şehit babası marş söyledi

İl Müftü Vekili Recep Çarpar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı törenle Limonlu Mahallesi Mezarlığı’na uğurlandı. Bu sırada şehidin babası Mustafa Günay, "Bayrağımız şanımız, vatan canımız, feda olsun kanımız" diyerek ordu marşını okudu. Araçla mezarlığa götürülen şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. 38 yaşındaki şehidin Bilge Günay ile evli olduğu ve bir çocukları bulunduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Vali Atilla Toros, Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü, siyasiler, şehidin ailesi, yakınları, vatandaşlar, emniyet ve askeri personel katıldı.