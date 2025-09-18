Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi’nde inşaatı devam eden 24 derslikli Şeref Aydoğan İlkokulu ile 24 derslikli Şeref Aydoğan Ortaokulu binalarında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Toros, eğitime yaptığı katkılardan dolayı hayırsever Şeref Aydoğan ve ailesine teşekkür ederek, "Hayırseverlerimizin sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu kıymetli yatırımların başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.