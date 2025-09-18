Mersin’in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 40 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli’ye bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki yaya Uğur Kol’a (40) çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından Kol’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.