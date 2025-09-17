Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, yayaların yoğun olarak kullandığı her türlü araç trafiğine kapalı noktada denetim yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarsus-Çamlıyayla Denetim Amirliği ekipleri, araç trafiğine kapalı olan Yarenlik Alanı’nda uygulama yaptı.Okulların açılmasıyla birlikte yaya geçişlerinin daha da arttığı ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı bölgede, yasak olmasına rağmen motor veya bisikletle gidenlere yönelik yapılan çalışmada, trafik kuralları ve yasal hükümler hatırlatıldı.

Büyükşehir zabıta ekiplerinin, bölgede denetim çalışmalarının süreceği ifade edildi.