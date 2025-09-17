Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk gününde sahilde spor etkinlikleri, özel bireyler için aktiviteler ve Gelincik Tepesi yürüyüşü ile vatandaşları hareketli yaşamla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında düzenlediği etkinliklerin startını verdi. Bu yıl da kenti hareketli yaşama teşvik eden etkinliklerle dolu bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca farklı noktalarda Mersinlileri spora ve sağlıklı yaşama davet ediyor.

Mersinliler kentin dört bir yanında harekete katıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Mersin sahilinde gün doğumuyla uzman kadrolar eşliğinde başlayan spor etkinliğinde yapılan egzersizlere Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlere rağmen alanı dolduran vatandaşlar, güne zinde başlamanın ve birlikte spor yapmanın keyfini çıkardı.

Özel bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirmek ve hareketli yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Özgecan Aslan Barış Meydanında picball ve körling etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe katılan özel bireyler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan bir diğer etkinlik de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan Gelincik Tepesi yürüyüşü oldu. Geniş bir katılımla yapılan yürüyüş etkinliği, haftanın ‘arabasız gün’ mottosuna uyan bir etkinlik olurken, katılımcılardan da tam not aldı. Kentlerde sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşımın teşvik edilmesi kadar bireylerin yaşam kalitesini artırmayı da hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sporu ve hareketliliği destekleyen etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.

"Hafta boyunca her gün etkinliklerimiz olacak"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘arabasız gün’ etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliklerin pazartesi gününe kadar süreceğini kaydeden Dokucu, "Hafta boyunca her gün etkinliklerimiz olacak. Yamaç paraşütü yapanların kullandığı ünlü bir tepe olan Gelincik Tepesine yürüyüşümüz oldu. Bisikletli kadın grupları da var aramızda. Haftanın geri kalan günlerinde de zaten asıl amaç arabasız gün etkinlikleri. Bu etkinlik kapsamında toplu taşıma ve bisikleti özendirmek için çalışmalar yapacağız" dedi.

"Avrupa Hareketlilik Haftasını coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde antrenör olarak görev yapan Gül Aydemir, 16-22 Eylül tarihleri arasında yurttaşlar ile beraber olacaklarını kaydederek, "16-22 Eylül arası, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla çeşitli bölgelerimizde etkinliklerimiz oluyor. Etkinliklerimize sabah 6 itibari ile başladık. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nı coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.