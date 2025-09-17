Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha hızlı ve düzenli hale getirmek, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumak amacıyla belediye öz kaynaklarıyla 250 adet yeni çöp konteyneri satın aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü envanterine eklenen yeni konteynerler, hazırlanan program çerçevesinde acil ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklara yerleştirilecek. İlçe genelinde temizlik hizmetlerinin kesintisiz ve daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kent merkezinde yer alan Akdeniz Belediyesi, gündüz nüfusunun 700 bini aşması nedeniyle artan hareketliliğe karşılık, belediye bütçesini vatandaşların yararına en verimli şekilde kullanmayı sürdürüyor. Yetersiz çöp konteyneri sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan belediye, yeni alınan konteynerleri tırlarla müdürlük yerleşkesine getirerek forklift yardımıyla sahaya indirdi.

Bir yandan zarar gören konteynerlerin tadilatla yeniden hizmete sunulduğunu belirten belediye yetkilileri, diğer yandan yeni alınan 250 konteyner ile vatandaşların çöp konteynerlerine erişiminin kolaylaşacağını kaydetti. Böylelikle çöplerin yerlere, kaldırımlara veya boş arazilere atılmasının önüne geçilerek, ilçe sakinlerinin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması sağlanacak.