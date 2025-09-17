Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentin cadde, sokak, meydan ve kaldırımlarına gelişigüzel bırakılan tonlarca mobilya, tekstil ve moloz atığını her gün ‘çöp taksiler’ desteğiyle toplayarak mahalleleri temiz tutuyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlara bir kez daha duyarlılık çağrısı yaptı. Şener, "İnsana, çevreye ve doğaya saygı gereği lütfen bu tür atıkları sokaklara, kaldırımlara veya boş arazilere atmayalım. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yardımına her zaman hazırdır. Atıkların alınması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze başvurulabilir" dedi.

Gece temizleniyor, sabah aynı manzara

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, haftanın 7 günü 24 saat boyunca ilçenin farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Çekyat, koltuk, masa, sandalye gibi mobilyaların yanı sıra tekstil ve endüstriyel atıkları toplayan ekipler, sık sık aynı bölgelerde tekrar temizlik yapmak zorunda kalıyor.

Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde dün gece tonlarca mobilya atığını kaldıran ekipler, ertesi sabah yine aynı manzarayla karşılaştı. Atıklar, kepçe ve çöp taksiler yardımıyla tekrar mahallelerden çıkarıldı.

"Doğaya saygı, geleceğe saygıdır"

Vatandaşların ’0324 3366583’ numaralı telefondan belediyeye ulaşarak atıkların güvenli şekilde alınmasını sağlayabileceklerini belirten Şener, "Uyarılara rağmen atıkları sokaklara bırakıp ekiplerimize haber vermeyenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Çevreye ve doğaya saygı, insana ve geleceğe saygıdır. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak istiyorsak daha duyarlı davranmalıyız" ifadelerini kullandı.