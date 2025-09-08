Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 8 ayına ait asayiş verilerini açıkladı. Kişilere karşı ve mal varlığına yönelik işlenen suçlarda ciddi düşüşler kaydedildiğini belirten Vali Toros, "Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" dedi.

Vali Toros, beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğamiral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Gökmen Gücüyen ile birlikte Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında düzenlediği toplantıda, yılın ilk 8 ayındaki asayiş verilerini paylaştı. Vali Toros, 2025 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında önemli azalmalar sağlandığını söyledi.

Suçlarda dikkat çekici düşüş

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında azalma kaydedildiğini ifade eden Toros, bu suçlarda toplam yüzde 13 düşüş yaşandığını belirtti. Konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 40, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ise yüzde 26 oranında azalma olduğuna dikkat çeken Vali Toros, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 29’luk düşüş sağlanırken, oto hırsızlığında yüzde 52, motosiklet hırsızlığında yüzde 42 oranında azalma kaydedildiğini ifade etti.

Binlerce silah ele geçirildi

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 846 tabanca, 145 kurusıkı tabanca, 506 av tüfeği ve 1 uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 498 silahın ele geçirildiğini belirten Toros, bu kapsamda 2 bin 5 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Organize suç ve kaçakçılıkla mücadele

Organize suç örgütlerine yönelik 50 operasyonda 197 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Vali Toros, bunlardan 79’unun tutuklandığını kaydetti. Kaçakçılıkla mücadelede düzenlenen 643 operasyonda ise 806 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu operasyonlarda 525 bin litre akaryakıt, 42 bin litre alkollü içki, 145 bin paket sigara, 67,7 milyon makaron ve 12 bin kilogram tütün ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuda rekor artış

Uyuşturucuyla mücadelede de önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan Toros, yılın ilk 8 ayında 895 operasyon yapıldığını, bin 340 şüpheliden 723’ünün tutuklandığını belirtti. Bu operasyonlarda bin 628 kilogram uyuşturucu madde, 6,9 milyon uyuşturucu hap ve 5 bin 157 kök kenevir ele geçirildiği bilgisini veren Vali Toros, geçen yılın aynı dönemine göre uyuşturucu madde yakalamalarında yüzde 317 artış yaşandığını ifade etti.

Trafik ve okul güvenliği

Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle denetimlerin artırıldığını kaydeden Toros, bu yılın ilk 8 ayında 3 milyon 773 bin 865 aracın denetlendiğini söyledi. Okul servislerine yönelik denetimlerin ise yüzde 79 artarak 12 bin 894’e ulaştığını belirtti. İlk 8 ayda meydana gelen 54’ü ölümlü, 5 bin 654’ü yaralanmalı kazada 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 797 kişinin de yaralandığını söyledi

Göçmen kaçakçılığına operasyon

Mersin’de 199 bin 366 yabancı bulunduğunu açıklayan Vali Toros, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bin 31 kişiden 549’unun sınır dışı edildiğini, göçmen kaçakçılarına yönelik 41 operasyonda 63 şahsın yakalandığını kaydetti.

Vali Toros, yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek, 2025 yılının ilk 8 ayında siber devriyeler tarafından 2 bin 938 şahıs veya hesapta suç unsuru tespit edildiğini, bunlardan bin 355’inin terörle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı. Toros, düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bilişim, ödeme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik yürütülen 57 operasyonda, gözaltına alınan 520 şahıstan 301’i tutuklanmıştır. Bu alandaki mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kararlı mücadelemiz sürecek"

Mersin Valisi Atilla Toros, açıklamalarının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Burada paylaştığımız her veri; Mersin’in güvenliği için verilen mücadelenin, cesaretin ve iradenin rakamlara yansıyan ifadesidir. Devletimizin bize verdiği yetki, milletimizin yüklediği sorumlulukla suç ve suçlularla mücadelemizi en kararlı ve etkin yöntemlerle, hukuk ve insan hakları çerçevesinde sürdürüyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, şehrimizin huzurunu ve güvenliğini bozmayı hedefleyen hiçbir kişi ya da yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyor, Mersinli hemşerilerime destekleri ve duaları için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve kolluk kuvvetlerimizin uyum içinde hareket etmesi, suç ve suç odaklarına karşı yürütülen mücadeleyi daha güçlü, etkili ve caydırıcı hale getirmektedir. Bu nedenle herhangi bir tehlike veya şüpheli durum karşısında ’112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramak, hem kendi güvenliğimiz hem de toplumumuzun huzuru için en hızlı ve güvenilir yoldur. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun huzurunu bozmaya yeltenen herkes, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesiyle karşılaşacaktır."