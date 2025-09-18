Mersin Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025’te farklı kategorilerde büyük bir başarıya imza attı.

ME_RD TEAM, geliştirdikleri Akıllı Fren Soğutma Sistemi (AFSS) Projesi ile Akıllı Ulaşım Yarışması’nda yarı finali geçerek finale yükseldi.

İnnoDent Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması – Sağlık Teknolojileri Kategorisinde, özellikle dental anksiyeteye sahip bireylerin tedavi uyumunu kolaylaştıracak DentApress Projesi ile 3.216 takım arasından sıyrılarak finale adını yazdırdı.

Cognix Ai Tech Takımı ise geliştirdiği Deepway Projesi ile araç seyir hâlindeyken yol yüzeyinde oluşan çukur, kasis ve çatlakları tespit ederek sürücüyü bilgilendiren ve gerektiğinde otomatik güvenlik önlemleri devreye alan sistemleri sayesinde yarı finali birincilikle tamamladı ve finale yükseldi.

Ayrıca Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu KUTAKIN takımı , yerli çip tasarımlarıyla da dikkat çekti. Kendi geliştirdikleri çip sayesinde savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen öğrenciler, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek finalde birincilik için yarışacak.

Mersin Üniversitesi, yerli ve milli üretim vizyonuna katkı sağlayan projeleriyle TEKNOFEST 2025’te adından güçlü bir şekilde söz ettirmeyi sürdürüyor.