Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri 55 binden fazla dolu ve boş makaron ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon yapan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 28 bin 350’si dolu, 55 bin 350 adet makaron, 6 bin 450 tütün sarma kağıdı, 5 bin 850 sigara filtresi, 15 bin şeffaf sigara poşeti, 24 elektronik sigara, 77 sentetik hap, 4 filtreli sigara sarma makinesi, 1 terazi, 3 terazi ağırlığı ve 98,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA