Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek öğle yemeğini birlikte yedi. Yemekhanede sıraya girip öğrencilerle aynı tepsiden yemek alan Rektör Yaşar, samimi tavırlarıyla öğrencilerin ilgisini çekti.

Yemek sonrasında öğrencilerle aynı masada oturan Rektör Yaşar, gençlerle sohbet ederek onların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin üniversite hayatına dair meraklarını paylaşmalarını sağlayan Yaşar, akademik ve sosyal alanlarda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Öğrencilere yeni dönemde başarılar dileyen Prof. Dr. Yaşar, “Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık. Görüşleriniz ve katkılarınız bizler için çok değerli. Eğitim sürecinizde olduğu kadar sosyal ve kültürel yaşamınızda da destekçiniz olacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi’nin öğrenci odaklı çalışmalarına devam edeceğini belirten Yaşar, yeni dönemin hem öğrenciler hem de akademisyenler için verimli geçmesi temennisinde bulundu.