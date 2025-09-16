Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Gülnar ve Mut ilçelerinde yapımı süren sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Gülnar’da inşaatı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, 8 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Acil Sağlık İstasyonu’nu gezen Ekici, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mut’ta ise İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, 8 birimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve yapımına başlanacak olan yeni Diyaliz Merkezi’ni ziyaret eden Ekici, bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerinde sahada görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İl Müdürü Ekici , Personelin özverili çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek teşekkür ve başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretler Mut Devlet Hastanesi ile devam etti. Hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Ekici, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.