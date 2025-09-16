Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye personeli, bitkin halde bulduğu şahini doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde Salim Göküş Parkı çevresinde yaralı ve bitkin halde şahini gören Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar yardıma gitti. Şahin’i tutan Tuncar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, bitkin haldeki şahini teslim aldı. Şahin, tedavisi için Tarsus’ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Tedavisi sonrasında şahinin iyileşmesi halinde tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.